Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У «Сочи» есть шансы в Санкт‑Петербурге». Талалаев — о матче южан с «Зенитом» в РПЛ

«У «Сочи» есть шансы в Санкт‑Петербурге». Талалаев — о матче южан с «Зенитом» в РПЛ
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче между «Зенитом» и «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встретятся две самые играющие команды. «Зенит» показывает хороший футбол и добивается результата, «Сочи» классно играет. Полузащита и нападение у сочинцев неплохие. Перед сезоном я всем полузащитникам «Сочи» предлагал перейти в «Балтику». У них одна из самых квалифицированных линий полузащиты в лиге. У «Сочи» есть шансы в Санкт‑Петербурге», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» идёт на последнем месте, имея в активе 21 балл.

Матч пройдет в Санкт‑Петербурге в воскресенье, 10 мая, начало в 15:00 мск.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Дркушич высказался о предстоящем матче с «Сочи» в 29-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android