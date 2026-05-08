«У «Сочи» есть шансы в Санкт‑Петербурге». Талалаев — о матче южан с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче между «Зенитом» и «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ.

«Встретятся две самые играющие команды. «Зенит» показывает хороший футбол и добивается результата, «Сочи» классно играет. Полузащита и нападение у сочинцев неплохие. Перед сезоном я всем полузащитникам «Сочи» предлагал перейти в «Балтику». У них одна из самых квалифицированных линий полузащиты в лиге. У «Сочи» есть шансы в Санкт‑Петербурге», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» идёт на последнем месте, имея в активе 21 балл.

Матч пройдет в Санкт‑Петербурге в воскресенье, 10 мая, начало в 15:00 мск.