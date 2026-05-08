Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коул Палмер готов покинуть «Челси» и перейти в «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail

Коул Палмер готов покинуть «Челси» и перейти в «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail
Комментарии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассмотрел бы возможность перехода в «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Mail.

По данным источника, 24-летний англичанин хотел перейти в «Манчестер Юнайтед» ещё летом 2025-го года, а теперь готов вернуться к переговорам в том случае, если клуб из Манчестера всё ещё заинтересован в трансфере.

Так как в данный момент приоритетом «Ман Юнайтед» являются другие позиции в составе, клуб взял время на размышление и не будет торопиться с принятием каких-либо решений.

Ранее сообщалось, что Палмер тоскует по жизни в Манчестере. Он является воспитанником «Манчестер Сити» и перешёл в «Челси» в сентябре 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Коул Палмер рассказал, что думает о работе главного тренера «Челси» Лиама Росеньора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android