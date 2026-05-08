Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» хочет купить форварда «ПСЖ» Баркола — Sky Sport Germany

«Арсенал» хочет купить форварда «ПСЖ» Баркола — Sky Sport Germany
Комментарии

«Арсенал» заинтересован в покупке нападающего «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола, информирует Sky Sport Germany.

По информации источника, «Арсенал» внимательно следит за ситуацией Баркола и уже собирает всю релевантную информацию насчёт 23-летнего игрока сборной Франции. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил футболисту новый контракт, однако тот не принял предложение и в данный момент переговоры продолжаются.

Примечательно, что возможность посмотреть Баркола в деле у «Арсенала» будет совсем скоро — в субботу, 30 мая, когда клуб сразится с «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов в Будапеште. Клуб из Парижа вышел в финал во второй год подряд, команда из Лондона — впервые за 20 лет.

Материалы по теме
«Сафонов был ключевым элементом стратегии». COPE — о матче «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android