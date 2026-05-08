«Арсенал» хочет купить форварда «ПСЖ» Баркола — Sky Sport Germany

«Арсенал» заинтересован в покупке нападающего «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола, информирует Sky Sport Germany.

По информации источника, «Арсенал» внимательно следит за ситуацией Баркола и уже собирает всю релевантную информацию насчёт 23-летнего игрока сборной Франции. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил футболисту новый контракт, однако тот не принял предложение и в данный момент переговоры продолжаются.

Примечательно, что возможность посмотреть Баркола в деле у «Арсенала» будет совсем скоро — в субботу, 30 мая, когда клуб сразится с «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов в Будапеште. Клуб из Парижа вышел в финал во второй год подряд, команда из Лондона — впервые за 20 лет.