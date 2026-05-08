Аль-Хиляль — Аль-Холуд. Прямая трансляция
8 мая главные новости спорта, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, Евролига, футбол, ЛЕ, ЛК, Кубок России, Саудовская Аравия

Определились финалисты ЛЕ, заявление Вальверде по скандалу в «Реале». Главное к утру
Комментарии

Комментарии полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде о драке с одноклубником Орельеном Тчуамени во время утренней тренировки, определились финалисты Лиги Европы сезона-2025/2026, «Краснодар» одолел «Динамо» в серии пенальти и вышел в Суперфинал Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Вальверде прокомментировал информацию о драке с Тчуамени.
  2. Определились финалисты Лиги Европы сезона-2025/2026.
  3. «Краснодар» одолел «Динамо» в серии пенальти и вышел в Суперфинал Кубка России.
  4. Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» в 3-й раз обыграть «Филадельфию» в плей-офф НХЛ.
  5. «Оклахома» снова победила «Лейкерс» в плей-офф НБА и повела 2-0 в серии.
  6. «Вашингтон» объявил о подписании контрактов с двумя нападающими.
  7. Соболенко обыграла Барбору Крейчикову и вышла в третий круг «тысячника» в Риме.
  8. «Детройт» обыграл «Кливленд» и повёл в серии 1/4 финала плей-офф НБА со счётом 2-0.
  9. Определились финалисты Лиги конференций сезона-2025/2026.
  10. «Реал» в третий раз обыграл «Хапоэль» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги.
Топ-события пятницы: российский футбол, Кубок Стэнли, плей-офф НБА и «Джиро д'Италия»
