Ланс — Нант. Прямая трансляция
Анюков: легионеры нужны РПЛ — рядом с ними и молодые россияне быстрее прогрессируют

Тренер «Зенита» Александр Анюков высказался о ценности легионеров в РПЛ.

«Для меня без разницы — русский или иностранец. И с теми и с другими нужно работать. Конечно, хотелось бы иметь больше молодых россиян, особенно воспитанников клуба, но пока, к сожалению, такого нет. В то же время моё мнение не изменилось: иностранцы нужны. С легионерами чемпионат становится сильнее. И местные футболисты, тренируясь и играя с ними и против них, растут — по себе знаю. Смотря на бразильцев «Зенита», те же Шилов или Кондаков быстрее прогрессируют. Если они в таком духе продолжат, то обещают вырасти в хороших футболистов», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

