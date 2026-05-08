Расписание матчей 33-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 33-го тура Первой лиги по футболу сезона-2025/2026

Комментарии

Сегодня, 8 мая, матчем «Чайка» — «Черноморец» стартует 33-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 33-го тура Первой лиги (время московское):

8 мая, пятница:

18:00. «Чайка» — «Черноморец»;
18:00. «Факел» – «СКА-Хабаровск»;
20:30. «Родина» – «Челябинск»

10 мая, воскресенье:

10:00. «Уфа» – «Ротор»;
13:00. «Сокол» – «Спартак» Кострома;
17:30. «Нефтехимик» – «Волга» Ульяновск.

11 мая, понедельник:

13:00. «Енисей» – «Арсенал» Тула;
14:00. «Урал» – «КАМАЗ»;
17:00. «Шинник» – «Торпедо» Москва.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 64 очка за 32 матча.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
