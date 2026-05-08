Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 мая

Сегодня, 8 мая, состоятся первые матчи 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 8 мая (время московское):

18:00. «Чайка» — «Черноморец»;

18:00. «Факел» – СКА-Хабаровск;

20:30. «Родина» – «Челябинск».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». В активе воронежского клуба 64 набранных очка в 32 матчах. На второй строчке располагается «Родина», у которой 62 очка в 32 играх. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (22).