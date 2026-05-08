Александр Анюков объяснил, почему редко общается с журналистами

Экс-футболист, а ныне тренер «Зенита» Александр Анюков ответил, почему он редко общается с журналистами.

— Почему вы почти не общаетесь с журналистами?

— На самом деле это не так. Общаюсь, когда хочу этого. Стоит один раз отказаться, как начинаются разговоры: «Он вообще ни с кем не разговаривает». Люди часто судят поверхностно.

Я абсолютно нормально отношусь к медиа. А давать или не давать интервью — это же моё личное право, верно? Есть люди, которые этим живут: фотографии, интервью. Я к этим вещам ровно отношусь. Однажды я дал большое интервью, где во многом был откровенен об отце, царствие ему небесное. Я был предельно откровенен, и для меня это было важно, но другие ресурсы почему-то больше взяли в новостные заголовки отвлечённую фразу про Аршавина, то, что я его назвал в шутку гномом, а важные вещи остались в стороне. Прекрасно понимаю, как устроены современные медиа, что многое коммерциализировано, нужно всё выставить погорячее, но должно оставаться уважение как к читателю, так и к общему тексту – посылу, мыслям и чувствам, которыми мы делимся, — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.