Гусев подвёл итоги матча «Динамо» с «Краснодаром» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о поражении бело-голубых от «Краснодара» — (0:0, 5:6 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

— Чего не хватило «Динамо» для победы в этой игре, которая эпизодами склонялась в вашу пользу?

— И тактически, и физически всё было нормально. Единственное – не хватило забитых голов. Были подходы, заходили в штрафную, но не хватало последней передачи и агрессии в завершающей стадии. Во втором тайме перехватили инициативу, и нужно было выжимать из этого максимум.

— Что изменится в вашей игре в понедельник, учитывая, что будете играть на своём стадионе?

— Что-то, конечно, поменяется. Надо сначала посмотреть на повреждения футболистов и отталкиваться от того, кто готов на сто процентов, — цитирует Гусева сайт «Динамо».