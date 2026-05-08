Боруссия Дортмунд — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Гусев подвёл итоги матча «Динамо» с «Краснодаром» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о поражении бело-голубых от «Краснодара» — (0:0, 5:6 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

— Чего не хватило «Динамо» для победы в этой игре, которая эпизодами склонялась в вашу пользу?
— И тактически, и физически всё было нормально. Единственное – не хватило забитых голов. Были подходы, заходили в штрафную, но не хватало последней передачи и агрессии в завершающей стадии. Во втором тайме перехватили инициативу, и нужно было выжимать из этого максимум.

— Что изменится в вашей игре в понедельник, учитывая, что будете играть на своём стадионе?
— Что-то, конечно, поменяется. Надо сначала посмотреть на повреждения футболистов и отталкиваться от того, кто готов на сто процентов, — цитирует Гусева сайт «Динамо».

