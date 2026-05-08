Анюков рассказал о своей сфере ответственности в тренерском штабе «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков рассказал о своей сфере ответственности в тренерском штабе сине-бело-голубых.

«Мне моя зона ответственности очень нравится. Интересно с парнями по обороне работать. Есть определённый опыт игры в обороне, могу подсказать даже состоявшимся игрокам, профессионалам. Мне кажется, любой человек должен делиться знаниями с другими. Не оставлять их в себе, а отдавать. Что касается нашей команды, есть моменты, над которыми нам ещё надо работать. И мы сами это знаем», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.