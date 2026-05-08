Ланс — Нант. Прямая трансляция
Сергеев подвёл итоги выступления «Динамо» в Кубке России

Сергеев подвёл итоги выступления «Динамо» в Кубке России
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о поражении бело-голубых от «Краснодара» (0:0, 5:6 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Отличное выступление, дошли до финала. Да, пенальти — это лотерея. Повезло «Краснодару».

У нас были шансы. Почему нет? Во втором тайме с «Краснодаром» были хорошие подходы. В первом, когда Артур бил, вратарь спас. У них тоже были моменты, всё завершилось по пенальти», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

