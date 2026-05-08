Игрок «Динамо» Касерес: надеюсь, Гусев продолжит работать в клубе

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес высказался по итогам финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:0, 5:6 пен.) и выразил надежду, что главный тренер бело-голубых Ролан Гусев продолжит работу в клубе.

«Вы понимаете, что пенальти — это лотерея. Им повезло, нам и мне в частности — нет. Я не реализовал, но это футбол. Надо продолжать работать. Мы тоже заслужили победу, но в итоге это 50 на 50. Им повезло, как я сказал, а нам нет.

Но в Кубке мы далеко пошли, делали всё, что возможно. А в чемпионате реально не получилось. В новом сезоне нужно работать получше. У меня с тренером всё хорошо. Надеюсь, он сможет продолжить работать, но это руководители должны решать. Такой вопрос зависит от них», — сказал Касерес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.