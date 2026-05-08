Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Касерес: надеюсь, Гусев продолжит работать в клубе

Игрок «Динамо» Касерес: надеюсь, Гусев продолжит работать в клубе
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес высказался по итогам финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:0, 5:6 пен.) и выразил надежду, что главный тренер бело-голубых Ролан Гусев продолжит работу в клубе.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Вы понимаете, что пенальти — это лотерея. Им повезло, нам и мне в частности — нет. Я не реализовал, но это футбол. Надо продолжать работать. Мы тоже заслужили победу, но в итоге это 50 на 50. Им повезло, как я сказал, а нам нет.

Но в Кубке мы далеко пошли, делали всё, что возможно. А в чемпионате реально не получилось. В новом сезоне нужно работать получше. У меня с тренером всё хорошо. Надеюсь, он сможет продолжить работать, но это руководители должны решать. Такой вопрос зависит от них», — сказал Касерес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Материалы по теме
Определяющая неделя для Гусева в «Динамо». Но на самом деле не только для него
Определяющая неделя для Гусева в «Динамо». Но на самом деле не только для него
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android