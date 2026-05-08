Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» на победу в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона. В двух заключительных матчах чемпионата России «быки» сыграют с московским «Динамо» и «Оренбургом». Чёрно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко.

— «Динамо» в состоянии «Краснодар» остановить?

— Нет.

— То есть мы будем прогнозировать...

— Я буду прогнозировать сейчас победу «Краснодара» в Москве. И [они] чемпионы. На 99% после победы над «Динамо» они будут чемпионы, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».