Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов подчеркнул проблему обороны ЦСКА

Геннадий Орлов подчеркнул проблему обороны ЦСКА
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отметил проблему в оборонительной линии московского ЦСКА. Он подчеркнул, что большинство защитников армейской команды достаточно низкие по меркам игроков своего амплуа.

«ЦСКА не лучшим образом играет в обороне. И почему им головой забил Дивеев? У них защитники невысокого роста. Только один Данилов высокий, этого мало», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков после 28 туров. Лидирует «Краснодар», у которого 63 очка.

Материалы по теме
Орлов оценил эпизод в матче ЦСКА — «Зенит», когда судья не назначил пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android