Геннадий Орлов подчеркнул проблему обороны ЦСКА

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отметил проблему в оборонительной линии московского ЦСКА. Он подчеркнул, что большинство защитников армейской команды достаточно низкие по меркам игроков своего амплуа.

«ЦСКА не лучшим образом играет в обороне. И почему им головой забил Дивеев? У них защитники невысокого роста. Только один Данилов высокий, этого мало», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков после 28 туров. Лидирует «Краснодар», у которого 63 очка.