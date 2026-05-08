«Кубани» присудили техническое поражение за пропуск игры с «Динамо-Владивосток»

Пресс-служба Футбольной национальной лиги сообщила, что «Кубани» было присуждено техническое поражение из-за пропуска игры 11-го тура в группе «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги с «Динамо-Владивосток», которая должна была состояться 2 мая.

«В соответствии со статьёй 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС, пунктом 1 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Второй лиги сезона 2025-2026 годов за неявку команды на матч по неуважительной причине присудить поражение ФК «Кубань» г. Краснодар в матче «Второй лиги Дивизион А» между ФК «Динамо-Владивосток» г. Владивосток – ФК «Кубань» г. Краснодар, который должен был состояться 02 мая 2026 года, со счётом 0:3, присудить победу ФК «Динамо-Владивосток» г. Владивосток в указанном матче со счётом 3:0», — приводится текст решения КДК РФС.