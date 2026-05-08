Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Анюков назвал европейских тренеров, к которым хотел бы попасть на стажировку

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков рассказал, к каким европейским специалистам хотел бы отправиться на стажировку.

«Пока только в «Крылья» к Осинькину ездил. Родных в Самаре навещал, заодно стажировку прошёл.

Мне в принципе интересны и знакомы методы Осинькина. Как по мне, Игорь Витальевич — хороший тренер, который умеет работать не только с молодёжью. Он и с «Крыльями» добивался успехов. Осинькин много лет сотрудничал с голландцами в академии Коноплёва в Тольятти, а я эту систему хорошо знаю по работе с Диком и Гусом. Поэтому я только рад был приезжать в «Крылья». Не скрою, мне хотелось бы съездить на стажировку, условно, к Лучано, Гусу, Раньери, Дику или к Фариоли, Симеоне. Конечно, если мне позволят приехать, поеду с удовольствием», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

