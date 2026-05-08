В ФНЛ отреагировали на финансовые проблемы «Кубани»

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался о финансовых проблемах «Кубани». Ранее клуб пропустил игру 11-го тура в группе «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги с «Динамо-Владивосток», за что команде было присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

«Мы знаем о тяжёлой финансовой ситуации в ПФК «Кубань». ФНЛ уже реализует комплекс мер по финансово-организационной поддержке клуба. Со стороны клуба в адрес ФНЛ поступил запрос о содействии, в том числе в организации диалога с губернатором Краснодарского края и министром спорта Краснодарского края о поддержке клуба. Данный диалог был инициирован. Также мы в постоянном контакте с ПФК «Кубань».

Кроме того, на рассмотрение Президиума ФНЛ будет вынесен вопрос о предоставлении клубу отсрочки по уплате членского взноса ФНЛ на спортивный сезон LEON-Второй Лиги А — 2025/2026. Также Лига в первоочерёдном порядке осуществит перечисление ПФК «Кубань» призовых выплат по итогам первенства – сразу после утверждения Президиумом ФНЛ результатов распределения сумм призовых средств между клубами-участниками LEON-Второй Лиги А. Мы понимаем, что ситуация тяжёлая. Рассчитываем, что общими усилиями у нас получится стабилизировать положение в клубе», — приводит слова Измайлова пресс-служба ФНЛ.