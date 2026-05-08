Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Первый тренер Агкацева: ожидали успехов от Стаса, он оправдал все надежды

Казимир Гудиев, первый тренер голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, высказался об игре вратаря «быков». Гудиев работает главным тренером вратарей в ДЮСШ «Юность» (Владикавказ) и разрабатывает авторскую методику подготовки голкиперов.

«Мы всем коллективом школы «Юность» следим за успехами Стаса. Он наш выходец, но воспитанник «Краснодара». Респект и уважение школе, что нашего ученика довели до чемпионства. Стас до 13 лет пробыл в Осетии. Удалось с ним поработать. Было видно, что потенциал у Стаса есть. В 10 лет уже по глазам понимали, что он хочет. С такими ребятами приятно и легко работать. Уже в детстве понимал игру, правильно двигался. Рады, что «Краснодар» взял парня с Владикавказа. Ожидали успехов. Стас оправдал все надежды», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

