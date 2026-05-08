Ланс — Нант. Прямая трансляция
Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ в апреле

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила имя лучшего тренера чемпионата по итогам апреля. Им стал возглавляющий санкт-петербургский «Зенит» Сергей Семак.

«Сергей Богданович победил в голосовании легенд РПЛ и болельщиков, немного опередив Хуана Карседо! Комментаторы же признали лучшим Игоря Осинькина», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале.

«Зенит» (62) занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, отставая от лидирующего «Краснодара» (63) на одно очко. В 29-м туре чемпионата сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».

