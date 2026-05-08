Первый тренер Агкацева: его отъезда в Европу недолго осталось ждать

Казимир Гудиев, первый тренер голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, считает, что вратарь «быков» вскоре уедет в европейский клуб.

«Пенальти — лотерея. Но даже тут есть навыки и чувства. Если посмотреть статистику, то Стас — один из лидеров по отражённым пенальти. У него есть чувство, но в детстве этого не прослеживалось. Думаю, нападающие переживают, когда бьют пенальти Стасу.

Думаю, недолго осталось ждать его отъезда в Европу — сегодня или завтра. В ближайшее время созреет. Как по мне, уже созрел и можно пробовать. Я желаю Стасу этого», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.