Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Агкацева: его отъезда в Европу недолго осталось ждать

Первый тренер Агкацева: его отъезда в Европу недолго осталось ждать
Комментарии

Казимир Гудиев, первый тренер голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, считает, что вратарь «быков» вскоре уедет в европейский клуб.

«Пенальти — лотерея. Но даже тут есть навыки и чувства. Если посмотреть статистику, то Стас — один из лидеров по отражённым пенальти. У него есть чувство, но в детстве этого не прослеживалось. Думаю, нападающие переживают, когда бьют пенальти Стасу.

Думаю, недолго осталось ждать его отъезда в Европу — сегодня или завтра. В ближайшее время созреет. Как по мне, уже созрел и можно пробовать. Я желаю Стасу этого», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Фото
Кордоба поднимал Касереса, Агкацев отбивал пенальти ногой. Фото победы «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android