Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Гудиева и Агкацева: наши воспитанники молодцы, присылают в школу экипировку

Первый тренер Гудиева и Агкацева: наши воспитанники молодцы, присылают в школу экипировку
Комментарии

Казимир Гудиев, первый тренер голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и вратаря «Акрона» Виталия Гудиева, рассказал, что воспитанники ДЮСШ «Юность» (Владикавказ) помогают школе.

«Я руководитель, создал методику, по которой мы тренируем ребят. Это даёт свои плоды. Пять наших ребят играют на высоком уровне: Виталий Гудиев, Станислав Агкацев, Ростислав Солдатенко, Георгий Натабашвили, Руслан Джиоев — подписал в 15 лет контракт с «Динамо». Есть и другие ребята, которых готовим. Работаем, чтобы давать молодёжи дорогу. Станислав и Виталий стимулируют наших детей. Агкацев привозил кубок в школу. Столько детей было! Все наши воспитанники молодцы. Присылают в школу перчатки, экипировку. Благодаря этому помогаем родителям», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Первый тренер Агкацева: ожидали успехов от Стаса, он оправдал все надежды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android