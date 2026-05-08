Первый тренер Гудиева и Агкацева: наши воспитанники молодцы, присылают в школу экипировку

Казимир Гудиев, первый тренер голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и вратаря «Акрона» Виталия Гудиева, рассказал, что воспитанники ДЮСШ «Юность» (Владикавказ) помогают школе.

«Я руководитель, создал методику, по которой мы тренируем ребят. Это даёт свои плоды. Пять наших ребят играют на высоком уровне: Виталий Гудиев, Станислав Агкацев, Ростислав Солдатенко, Георгий Натабашвили, Руслан Джиоев — подписал в 15 лет контракт с «Динамо». Есть и другие ребята, которых готовим. Работаем, чтобы давать молодёжи дорогу. Станислав и Виталий стимулируют наших детей. Агкацев привозил кубок в школу. Столько детей было! Все наши воспитанники молодцы. Присылают в школу перчатки, экипировку. Благодаря этому помогаем родителям», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.