РФС отказал в лицензии для РПЛ двум клубам из Первой лиги

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил решения по лицензиям на сезон-2026/2027. Так, РФС отказал двум клубам Лиги Pari в лицензировании для участия в Мир Российской Премьер-Лиге. Лицензию не получили костромской «Спартак» и «Челябинск».

«Отказано в выдаче Лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных инфраструктурных критериев РФС и РПЛ следующим футбольным клубам:

1. «Спартак» г. Кострома (отсутствие стадиона Высшей или 1 категории)

2. «Челябинск» г. Челябинск (отсутствие стадиона Высшей или 1 категории)», — сказано в заявлении Российского футбольного союза.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 48 очков за 32 матча. «Челябинск» (43) располагается на девятой строчке.

