Анюков: мы поможем Кондакову не улетать слишком далеко, чтобы не было звёздной болезни

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался о прогрессе молодого российского полузащитника Даниила Кондакова. Он пообещал помочь перспективному хавбеку обойти стороной «звёздную болезнь».

«Главное, чтобы это не осталось только вспышкой. Мы со своей стороны поможем ему не улетать слишком далеко, чтобы не было звёздной болезни. Безусловно, ждём возвращения Шилова. То, что это талант, все прекрасно видели. Но, опять же, нужно работать с головой. Будем помогать им», — сказал Александр Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.