Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Футболисты «Динамо» не могут покинуть Краснодар из-за закрытия аэропорта

Футболисты «Динамо» не могут покинуть Краснодар из-за закрытия аэропорта
Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что игроки и тренерский штаб бело-голубых не могут покинуть Краснодар из-за закрытия аэропорта.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Команда «Динамо» продолжает находиться в Краснодаре в связи с временным закрытием аэропортов юга России и ожидает официальных новостей», — приводит слова представителя пресс-службы «Динамо» «РИА Новости Спорт».

Накануне, 7 мая, «Динамо» сыграло с «Краснодаром» в финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались чёрно-зелёные — 6:5.

Нос Скопинцева вывел «Динамо» в серию пенальти с «Краснодаром»! И Агкацев выдал Акинфеева!
Нос Скопинцева вывел «Динамо» в серию пенальти с «Краснодаром»! И Агкацев выдал Акинфеева!
