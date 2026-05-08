Футболисты «Динамо» не могут покинуть Краснодар из-за закрытия аэропорта

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что игроки и тренерский штаб бело-голубых не могут покинуть Краснодар из-за закрытия аэропорта.

«Команда «Динамо» продолжает находиться в Краснодаре в связи с временным закрытием аэропортов юга России и ожидает официальных новостей», — приводит слова представителя пресс-службы «Динамо» «РИА Новости Спорт».

Накануне, 7 мая, «Динамо» сыграло с «Краснодаром» в финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались чёрно-зелёные — 6:5.