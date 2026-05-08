Ланс — Нант. Прямая трансляция
Объявлены клубы, которые получили лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2026/2027
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил решения по лицензиям на сезон-2026/2027. Так, 20 клубов успешно прошли лицензирование для участия в следующем розыгрыше Мир РПЛ:

1. «Краснодар», г. Краснодар, Лицензия РФС I и УЕФА.

2. «Зенит», г. Санкт-Петербург, Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский.

3. ЦСКА, г. Москва, Лицензия РФС I и УЕФА.

4. «Спартак-Москва», г. Москва, Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский.

5. «Динамо-Москва», г. Москва, Лицензия РФС I и УЕФА.

6. «Локомотив», г. Москва, Лицензия РФС I и УЕФА.

7. «Балтика», г. Калининград, Лицензия РФС I и УЕФА.

8. «Ростов», г. Ростов-на-Дону, Лицензия РФС I.

9. «Крылья Советов», г. Самара, Лицензия РФС I.

10. «Акрон», г. Тольятти, Лицензия РФС I.

11. «Динамо», г. Махачкала, Лицензия РФС I.

12. «Рубин», г. Казань, Лицензия РФС I.

13. «Ахмат», г. Грозный, Лицензия РФС I.

14. «Оренбург», г. Оренбург, Лицензия РФС I.

15. «Пари НН», г. Нижний Новгород, Лицензия РФС I.

16. «Сочи», г. Сочи, Лицензия РФС I.

17. «Факел», г. Воронеж, Лицензия РФС I.

18. «Родина», г. Москва, Лицензия РФС I.

19. «Урал», г. Екатеринбург, Лицензия РФС I.

20. «Ротор», г. Волгоград, Лицензия РФС I.

