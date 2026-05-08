Тренер ЦСКА рассказал о травмированных игроках перед матчем с «Пари НН»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о травмированных игроках перед матчем 29-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Встреча состоится 11 мая.

«Надеюсь, что психологическое состояние игроков уже лучше, чем непосредственно после игры со «Спартаком». Эмоции уже улеглись, ребята побыли с семьями. Надеюсь, наше состояние позволит нам хорошо подготовиться к игре с «Пари НН».

Что касается травмированных, к сожалению, не можем рассчитывать на Игоря Владимировича [Акинфеева]. У Глебова ушиб фаланги пальца, ничего серьёзного — пара дней и Кирилл будет в строю. У Мойзеса тоже есть повреждение, и он тоже не может тренироваться», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.