Тренер ЦСКА: нам надо победить в двух оставшихся матчах

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о концовке этого сезона Мир РПЛ. В 29-м туре армейцы сыграют с «Пари НН», а в 30-м — с «Локомотивом».

«Никакой прямой связи нет между тем, с кем я привык работать и какие задачи перед нами стоят. Нам нужно победить в двух оставшихся матчах, и мы будем определять, кто из ребят поможет нам достичь этой цели. Возраст здесь неважен.

Думаю, в таблицу никто не смотрит. Для нас важна каждая следующая игра, нам надо их выигрывать. В таблицу посмотрим по окончании чемпионата. Сейчас в этом нет смысла, потому что не всё зависит от нас. Наша задача — выйти и выиграть две игры, закончить сезон на позитивной ноте», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.