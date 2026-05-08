Ланс — Нант. Прямая трансляция
Тренер ЦСКА: кардинальных тактических изменений не внесём — на это надо время

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что не собирается вносить в игру команды кардинальные тактические изменения, ведь на это нужно много времени. Специалист возглавил команду после увольнения Фабио Челестини.

«Кардинальных тактических изменений мы не внесём, потому что на это нужно время, причём немалое. Но какие-то детали и нюансы можем изменить. «Пари НН» сейчас действует в ином ключе, нежели ещё пару игр назад. Учитывая это, нужно будет составить план на игру и понять, чьи качества будут нужны нам на поле с первых минут», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

