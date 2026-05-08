Ланс — Нант. Прямая трансляция
Анюков: академии «Зенита», «Краснодара» — топ-уровень. У нас таких не было

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался об условиях воспитания молодых российских игроков в академиях топ-клубов.

— Почему российские защитники в последнее время вывелись, не только крайние?
— В клубах РПЛ и не только есть защитники – выпускники наших клубных академий. Условия в школах стали лучше: «Зенит», «Краснодар», другие академии — топ-уровень. В нашей юности таких условий не было. Нас в частной самарской команде довели с 9-10-летнего возраста до «Крыльев Советов-2». Это чем-то похоже на чертановскую историю: вместе с Осинькиным ребята доросли до взрослого футбола, а потом все вместе переехали в Самару, и команда взлетела. Мне кажется, что переход во взрослый футбол важен с раннего возраста. Мы играли против ребят на год старше, потом — на два. Поначалу нам, маленьким, было страшно, выходить на область против мужиков, не всё получалось, но это всем дало большой толчок в росте. Позже Тарханов добавил мне техники, Гаджиев — тактики и физики, и всё это вкупе принесло результат. А сейчас всё это есть в академиях, и всему обучать должны там. Журналисты часто спрашивают: что первично, талант или работа?

Талант тебе бог в любом случае дал играть в футбол. Но для меня на первом месте — работа. Она способствует раскрытию таланта. Если всё вместе сойдётся, человек достигнет высокого уровня, и не только в России, — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

