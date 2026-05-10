«ПСЖ» — «Брест»: во сколько начало матча 33-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 мая, состоится матч 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Брест». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.
В 32-м туре команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Лорьяном» со счётом 2:2. В следующем матче Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Лансом» (13 мая). В прошедшем туре подопечные Эрика Руа уступили «Парижу» со счётом 0:4. В следующей игре чемпионата «Брест» встретится со «Страсбургом» (13 мая).
