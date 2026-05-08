Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил, почему считает Ивана Олейникова лучшим игроком РПЛ в апреле

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил свой выбор в пользу полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в голосовании за лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в апреле.

«Непростая борьба за выживание, «Крылья» находились не на лучшем месте, но его голы очень помогли приобрести уверенность. По влиянию на коллектив в этих сложных условиях для меня Олейников – номер один», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам голосования был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Россиянин набрал 33,95% голосов в опросе болельщиков.

