«Пагубно влияет этот предмет». Анюков назвал главную помеху для развития молодых игроков

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался о современном поколении футболистов и молодых людей.

«Возможно, раньше люди в целом были посерьёзнее и посильнее. Но, думаю, тут от конкретного человека больше зависит. Если говорить лично обо мне, то я только благодарен отцу, царствие небесное, и маме за своё воспитание. И, конечно, улица и друзья помогли сильно.

Молодёжь сейчас не то чтобы избалованная, но на неё пагубно влияет вот этот предмет (указывает на телефон). Это не только футбола касается — всех сфер жизни. От этого никуда не денешься, технологии с каждым днём идут всё дальше и дальше — остаётся подстраиваться и работать. Никто не говорит, что от этого надо отказаться совсем, нет. В телефоне свои плюсы тоже есть, но, думаю, нужно без перебора», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.