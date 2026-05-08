Данилов поделился эмоциями от игры со «Спартаком» в Кубке России

Центральный защитник ЦСКА Кирилл Данилов поделился эмоциями от игры финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Победу со счётом 1:0 в этой встрече одержали красно-белые, которые в Суперфинале турнира сыграют с «Краснодаром».

«Резкий взлёт голову не вскружил. Я просто работал, а там как получится. Сколько заработал игрового времени, столько и получаю.

Перед дерби был мандраж, как всегда бывает, когда выходишь на такой матч. Думаю, он есть у каждого. Старался как-то справиться, и на поле мандраж уже прошёл», — передаёт слова Данилова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.