Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данилов поделился эмоциями от игры со «Спартаком» в Кубке России

Данилов поделился эмоциями от игры со «Спартаком» в Кубке России
Комментарии

Центральный защитник ЦСКА Кирилл Данилов поделился эмоциями от игры финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Победу со счётом 1:0 в этой встрече одержали красно-белые, которые в Суперфинале турнира сыграют с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Резкий взлёт голову не вскружил. Я просто работал, а там как получится. Сколько заработал игрового времени, столько и получаю.

Перед дерби был мандраж, как всегда бывает, когда выходишь на такой матч. Думаю, он есть у каждого. Старался как-то справиться, и на поле мандраж уже прошёл», — передаёт слова Данилова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА рассказал о травмированных игроках перед матчем с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android