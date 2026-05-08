Данилов поделился эмоциями от игры со «Спартаком» в Кубке России
Поделиться
Центральный защитник ЦСКА Кирилл Данилов поделился эмоциями от игры финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Победу со счётом 1:0 в этой встрече одержали красно-белые, которые в Суперфинале турнира сыграют с «Краснодаром».
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
«Резкий взлёт голову не вскружил. Я просто работал, а там как получится. Сколько заработал игрового времени, столько и получаю.
Перед дерби был мандраж, как всегда бывает, когда выходишь на такой матч. Думаю, он есть у каждого. Старался как-то справиться, и на поле мандраж уже прошёл», — передаёт слова Данилова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2026
-
14:25
-
14:21
-
14:16
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:16
-
13:11
-
13:10
-
12:57
-
12:53
-
12:40
-
12:27
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
11:56
-
11:54
-
11:52
-
11:45
-
11:38
-
11:33
-
11:30
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
11:12
-
11:04
-
10:51
-
10:36
-
10:34
-
10:30