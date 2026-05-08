Игрок ЦСКА Данилов рассказал о работе с Игдисамовым

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов рассказал о работе под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова. Он возглавил команду на временной основе после увольнения Фабио Челестини.

«У нас сейчас неприятная серия. Понятное дело, нам тяжело. Любая команда может оказаться на нашем месте, и ощущения будут одинаковыми. Но с точки зрения физического состояния у нас всё отлично — мы готовы.

Серьёзных изменений в тренировочном процессе не произошло. У Дмитрия Игоревича Игдисамова примерно те же требования. Кардинально ничего не поменялось», — передаёт слова Данилова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.