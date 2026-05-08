Александр Анюков рассказал, почему предпочёл «Зенит» московскому «Динамо»

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков рассказал, почему в своё время выбрал вариант перехода в петербургский клуб, а не в московское «Динамо».

«У меня два дома. Это Самара, где родился и прожил первые 23 года жизни, и Санкт-Петербург, в котором добился наибольших успехов как футболист, – ещё 21 год. Здесь я обрёл семью, родились дети. Для меня это два одинаково родных места.

Понятно, что Петербург сам по себе красивый город, но, когда встал выбор — «Динамо» или «Зенит», определяющими для меня были футбольные факторы — аура «Петровского» и сам клуб. Здесь болельщики, как и в Самаре, очень любят футбол: в таких городах, где есть один клуб, за который все болеют, всегда атмосфера особенная.

Я к «Динамо» со всем уважением отношусь, и к тому руководству клуба, которое хотело, чтобы я перешёл к ним. Никакого негатива нет. Просто рад, что попал в «Зенит». Слава богу, сделал правильный выбор», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.