Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алексей Миллер назвал лучший матч в истории РПЛ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился воспоминаниями о драматичном матче между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в 2019 году. Тогда «Зенит» играл с чёрно-зелёными в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и одержал победу со счётом 3:2 благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы на последних минутах.

Россия - Премьер-Лига . 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
0:1 Дзюба – 19'     1:1 И. Игнатьев – 25'     1:2 Ракицкий – 69'     2:2 Перейра – 90+1'     2:3 Дзюба – 90+5'    

«Конечно, абсолютно справедливо этот матч считается до сих пор лучшим матчем в истории Российской Премьер-Лиги», — сказал Миллер в сериале «Зенит» навсегда».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/2026, отставая от «Краснодара» на одно очко.

