Алексей Миллер назвал лучший матч в истории РПЛ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился воспоминаниями о драматичном матче между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в 2019 году. Тогда «Зенит» играл с чёрно-зелёными в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и одержал победу со счётом 3:2 благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы на последних минутах.

«Конечно, абсолютно справедливо этот матч считается до сих пор лучшим матчем в истории Российской Премьер-Лиги», — сказал Миллер в сериале «Зенит» навсегда».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/2026, отставая от «Краснодара» на одно очко.