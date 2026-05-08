Алексей Миллер назвал лучший матч в истории РПЛ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился воспоминаниями о драматичном матче между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в 2019 году. Тогда «Зенит» играл с чёрно-зелёными в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и одержал победу со счётом 3:2 благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы на последних минутах.
Россия - Премьер-Лига . 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Дзюба – 19' 1:1 И. Игнатьев – 25' 1:2 Ракицкий – 69' 2:2 Перейра – 90+1' 2:3 Дзюба – 90+5'
«Конечно, абсолютно справедливо этот матч считается до сих пор лучшим матчем в истории Российской Премьер-Лиги», — сказал Миллер в сериале «Зенит» навсегда».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/2026, отставая от «Краснодара» на одно очко.
