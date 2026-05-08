Сергей Кирьяков: для «Динамо» игра с «Краснодаром» была самой важной в сезоне

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» — «Динамо» Москва (0:0, 6:5 пен.).

«Предполагалось, что будет тяжёлый матч. Наверное, для «Динамо» игра с «Краснодаром» была самой важной, учитывая результаты сезона. Для «Краснодара» тоже, если они хотят выиграть золотой дубль. Накал был высоким, но хотелось бы больше красивых комбинаций и голевых ситуаций. К сожалению, мы этого не увидели. Преобладала борьба по всему участку поля. Это было на первом плане, поэтому футболисты больше думали, как выиграть единоборства, чем играть в футбол и забивать», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.