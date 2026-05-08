Ланс — Нант. Прямая трансляция
Кульчий: оборона «Динамо» справилась с мощной атакой «Краснодара»

Бывший главный тренер московского «Динамо-2» Александр Кульчий высказался о поражении бело-голубых от «Краснодара» (0:0, 5:6 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Оборона «Динамо» сыграла отлично. Даже такого мощного форварда, как Кордоба, удалось нейтрализовать. Если команда играет «на ноль», значит, она справилась с такой сильной атакой, как у «Краснодара».

Другое дело, что у «Краснодара» сейчас, по сути, играют 13–14 человек, длинной скамейки нет. Плюс у команды было на два дня меньше на восстановление перед ответной игрой. И матч показал, что во втором тайме «Краснодар» уже немного подсел. Наверное, это связано с тем, что игры у команды сейчас идут очень часто.

У «Динамо», наоборот, было на два дня больше на восстановление, поэтому во втором тайме команда выглядела свежее. Но в целом опасные моменты у «Краснодара» всё равно были. Тем не менее «Динамо» справилось. Когда защита играет «на ноль» — это уже полдела», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.

