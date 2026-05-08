Экс-тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что готов работать в РПЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что готов возглавить какой-либо клуб Мир Российской Премьер-Лиги. В «Сочи» испанский специалист работал с 2024 по 2025 год.

— Хотели бы снова тренировать в России?

— Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо. Если появится серьёзный, амбициозный проект, в который могу внести свой вклад, и мне сделают предложение — с удовольствием выслушаю. Я международный тренер, готовый путешествовать и знакомиться с другими культурами. Ещё один этап в России помог бы мне ещё вырасти.

— Даже в Первой лиге?

— Сезон там — случайное, разовое событие. Работал там, потому что верил в проект «Сочи». Сейчас я бы рассматривал варианты только в РПЛ. Моя цель — попасть в клуб и попытаться достичь целей, как это было в «Сочи», который мы вернули в РПЛ, — приводит слова Морено Sport24.