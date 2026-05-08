Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Шишкин: приятно видеть, как Сафонов выигрывает конкуренцию у вратаря сборной Франции

Шишкин: приятно видеть, как Сафонов выигрывает конкуренцию у вратаря сборной Франции
Российский бывший футболист Роман Шишкин высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, который в этом сезоне выиграл конкуренцию за место в основе у Люка Шевалье.

«Приятно видеть, как Матвей выигрывает конкуренцию у вратаря сборной Франции. Матвей переборол период адаптации, когда было непростое время. Сейчас всё складывается так, что лучше не придумаешь. Сафонов является первым вратарём одного из лучших клубов в мире. К тому же это наш, российский вратарь. Ещё есть в чём прогрессировать, поэтому могу пожелать ему только удачи», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

