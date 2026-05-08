Сергей Кирьяков: возможно, Степашину и Гусеву надо напомнить команде про динамовский дух

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о результатах бело-голубых в этом сезоне. «Динамо» выбыло из розыгрыша Фонбет Кубка России и занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Первое — возможно, Степашину и Гусеву надо напомнить команде про динамовский дух перед игрой с «Краснодаром». Второе — «Краснодар» не дал «Динамо» выиграть чемпионат. Эти занозы тоже сидят в сердцах болельщиков. Для «Динамо» это игра больше за имидж клуба, чем за какой-то результат.

Основной задачей было выиграть Кубок России, но вчера мы увидели, что этой цели было не суждено сбыться. Поэтому здесь мотивировать тем, что ты выходишь играть с буквой Д на майке. Нужно биться за честь клуба и своё имя. Это основная мотивация», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.