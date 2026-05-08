Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ФИФА не разрешила Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии

Международная федерация футбола (ФИФА) отказала голкиперу «Будё-Глимт» Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии, сообщает интернет-портал NRK. Ранее русский вратарь получил гражданство Норвегии.

Отмечается, что диалог с ФИФА по поводу выступлений Хайкина за сборную Норвегии продолжается.

30-летний Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году. Для смены федерации футболисту старше 18 лет необходимо непрерывно проживать на территории новой страны не менее пяти лет.

