Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Анюков — о Мантуане: тяжело сразу переделать полузащитника в защитника

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался о прогрессе Густаво Мантуана, который преобразовался из вингера во флангового защитника.

«Работаем командой. Что касается конкретно Мантуана, то тяжело сразу переделать полузащитника в защитника, если нет определённой школы и опыта. Да и работа детского, молодёжного футбола важна. Что бы мне ни говорили об атакующих тенденциях, для меня защитник — это в первую очередь защитник. Окей, он может подключаться, забивать, отдавать голевые, но прежде всего должен быть надёжен в обороне.

У разных тренеров разные требования к игрокам этого амплуа. Некоторые целенаправленно оттягивают назад полузащитников, чтобы повысить атакующий потенциал, но защита от этого чаще всего страдает. Особенно это сказывается в играх с сильными соперниками. Это лично моё мнение. А некоторые спускают полузащитников из-за того, что некому играть и нужно закрыть позицию. Мантуан много трудится и слушает, что самое главное. И старается воплотить в обороне то, что мы от него требуем. Мы не только с Мантуаном много работаем. В группу входят 10-12 человек, в том числе опорники. Работа идёт, и она мне, повторюсь, по душе», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

