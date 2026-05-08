Кирьяков: Сафонов поймал кураж и получает удовольствие от происходящего в его карьере

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, который в этом сезоне выиграл конкуренцию за место в основе у Люка Шевалье. В нынешнем сезоне Сафонов провёл 24 матча на клубном уровне.

«Сафонов — молодец, вопросов нет. Он отвоевал себе место в стартовом составе. Вносит свой вклад в успех команды. Понятно, что с «Баварией» хорошо сыграла оборона, но в том же эпизоде с Мусиалой с ударом из-за штрафной Матвей уверенно взял мяч. Всё это говорит о том, что он поймал кураж и получает удовольствие от происходящего в его карьере», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.