«На ЧМ тоже забью». Игрок «Краснодара» Ленини — о пенальти с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о своём пенальти в матче с «Динамо» (0:0, 6:5 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Ленини забил один из 11-метровых ударов в послематчевой серии.

— Ты забил пенальти в матче с «Динамо». Представим, что на чемпионате мира тоже придётся бить, будешь так же уверен?

— Да, я уверен в своей работе. Если появится возможность, на чемпионате мира тоже забью, — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.