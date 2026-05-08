В «Динамо» рассказали, что вернутся в Москву из Краснодара на автобусах

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что игроки и тренерский штаб бело-голубых вернутся в Москву на автобусах. Ранее стало известно, что представители «Динамо» не могут покинуть Краснодар из-за закрытия аэропорта.

«Команда отправляется в Москву из Краснодара на автобусах. В тренировочный график будут внесены определённые изменения», — приводит слова представителя пресс-службы «Динамо» «РБ Спорт».

Накануне, 7 мая, «Динамо» сыграло с «Краснодаром» в финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались чёрно-зелёные — 6:5.