Точилин: «Динамо» постарается вернуть долг «Краснодару» за упущенное чемпионство

Российский тренер Александр Точилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром». Ранее бело-голубые проиграли чёрно-зелёным (0:0, 5:6 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выбыли из розыгрыша турнира. Встреча чемпионата страны состоится 11 мая.

«Серия матчей достаточно затянулась, и «Динамо» не может обыграть «Краснодар». Но есть надежда, что рано или поздно любая серия прерывается. Поэтому в ближайшей игре в чемпионате «Динамо» постарается всё-таки вернуть долг «Краснодару» — в том числе за Кубок и за прошлое упущенное чемпионство», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.