Кордоба высказался об оставшихся матчах «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о последних матчах текущего сезона для чёрно-зелёных. Команда Мурада Мусаева сыграет в суперфинале Фонбет Кубка России с московским «Спартаком», а также проведёт две встречи в рамках Мир РПЛ — с «Динамо» Москва и «Оренбургом».

— Остался финал Кубка и две игры в чемпионате. Расскажи, есть ли у тебя переживания?

— Нет, я спокоен. Легко отношусь к тому, что бы ни произошло. В любом случае я подготавливаюсь для того, чтобы показать себя наилучшим образом, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

«Краснодар» — действующий чемпион России.