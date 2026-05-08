«Мы все его очень полюбили». Анюков раскрыл феномен Хиддинка в сборной России

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался о бывшем главном тренере сборной России Гусе Хиддинке, под руководством которого выступал за национальную команду. Именно под руководством Хиддинка сборная России завоевала бронзовые медали Евро-2008.

«Отношения — тренера к футболистам и между самими игроками — играют большую роль. Мы все Гуса очень полюбили — думаю, каждый из команды скажет то же самое. Хиддинк многое дал этой сборной. Благодаря ему мы добились такого результата», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.