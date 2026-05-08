В РПЛ отреагировали на ситуацию с закрытием аэропортов на юге России

В пресс-службе Мир РПЛ отреагировали на ситуацию с закрытием аэропортов на юге России. 8 мая 2026 года Росавиация объявила о приостановке работы 13 аэропортов на юге России до 12 мая.

«В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Сочи», которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура.

Российская Премьер-Лига нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки.

РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом.

Клубы и лига сообща делают всё возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарём», — сообщили в пресс-службе РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.